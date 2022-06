Como ganhar mais espaço em casa

Pequenos espaços, grandes desafios. Se você mora em um apartamento ou casa pequena, já sentiu o drama de ter que decorar os cômodos sem ter muitas possibilidades de colocar todos os móveis desejados de uma vez. Ou ainda, quando consegue utilizar todos os espaços, sempre existe algo que ficou para trás. É um dilema. Utensílios que não cabem na cozinha. Livros que sobram pelo quarto. Objetos decorativos que se acumulam pela casa. Não é nada fácil. E não é algo provisório. Ainda que você planeje mudar de apartamento ou casa, as construtoras têm apostados em espaços cada vez menores para os lançamentos imobiliários. Encontrar imóveis grandes é um desafio cada vez maior nas grandes cidades. Imóveis maiores têm o preço elevado ou são mais fáceis de achar em cidades longe dos grandes centros. Se esta não é uma saída real para você, então, bem, você pode seguir as nossas dicas para que o seu pequeno lar, vire um local para armazenar muitas coisas sem ter que abrir mão do conforto.

Neste artigo, trouxemos algumas dicas que podem fazer toda a diferença na sua casa. Todas as dicas são básicas e irão surpreender você pelas formas simples de colocá-las em prática. Você sabia que, por exemplo, um tom de cor pode fazer toda a diferença e tornar a sensação de espaço maior? E que nem sempre os utensílios da cozinha precisam ficar amontoados? Isso sem falar nos espaços da casa que você às vezes ignora sem perceber. É claro que estas e outras dicas nem sempre são fáceis de serem colocadas em prática – mesmo que elas sejam as mais simples possíveis, e é por isso, que sempre reunimos os melhores profissionais do mundo para levar até você as melhores dicas de decoração projetadas nos 4 cantos do mundo.

Além das já conhecidas dicas, como colocar grandes espelhos para aumentar a sensação de profundidade do lar, ou apostar nos móveis multifuncionais, outras novas e excelentes ideias foram juntadas especialmente para você e seu pequeno lar. Por isso, venha com a gente e aproveite cada sugestão. Certamente uma delas irá trazer ideias incríveis para que a sua casa seja cada vez mais espaçosa e do jeito que você deseja. Junte-se a nós e inspire-se!