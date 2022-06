Maravilhosas ideias para iluminação externa da casa!

Nesse projeto de uma casa rústica, essa linda varanda ficou ainda mais aconchegante com os três tipos de iluminação que foram utilizados. As arandelas nas paredes demarcam a entrada com uma iluminação para baixo e para cima. Há também um delicado pendente com um cordão de luz em volta que cumpre com uma função decorativa. E por fim, as luminárias de chão rústicas, em estilo antigo, que fecham com chave de ouro.