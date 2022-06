Grandes ideias para apês pequenos

Conheça um apartamento que teve todo o seu layout alterado em uma reforma realizada pelo escritório Haruf Arquitetura + Design em parceria com arquiteto Fernando Lima. O projeto de Interiores para o apartamento AL deveria unir todos os ambientes do apartamento. Na decoração, grande presença de madeira. A escolhida foi o carvalho americano, combinando com os tons de cinza e branco. O apartamento em si não é tão grande, mas com essa reforma e reestruturação de cômodos a sensação de espaço é muito maior. Coube até um luxo que é a última moda em arquitetura e design de interiores: uma varanda gourmet! Tudo muito bonito e com uma bela paisagem! Confira esse projeto belíssimo!