Casal jovem inova o lar com cores fortes

Esse apartamento de 150 m² localizado no capital paulista foi projetado especialmente para um jovem casal sem filhos! Para garantir que os interiores do apartamento refletisse a personalidade dos dois proprietários, a partir disso os arquitetos do escritório C+H Arquitetura tiveram a inspiração de optar por um ambiente sofisticado e vibrante.

O objetivo para esse projeto de design de interiores foi criar ambientes discretos mas com um toque vibrante de cor. Com base em espaços brancos, os profissionais propuseram ambientes convidativos e sofisticados mas sem criar uma decoração complicada e poluída! Conheça a decoração inspiradora e ousada na medida certa que foi projetada por talentosos profissionais!