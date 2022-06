Como decorar o quarto do bebê

Este espaço, denominado Concept Baby, foi projetado pelas arquitetas do Espaço do Traço Arquitetura, com o objetivo principal de apresentar uma solução completamente original. Por esta razão, o projeto utilizou cores inusitadas para este tipo de ambiente, como o preto e o cinza, que remetem ao ambiente original do bebê, ou seja, o ambiente escuro e protetor do útero materno, que resultam em um ambiente aconchegante e agradável. Além disto, diversos detalhes, como a luminária em forma de nuvens, a parede que reproduz um bosque, o tapete com desenho de amarelinha, brincadeira infantil clássica, a cama inserida em um palco, lugar das futuras brincadeiras de teatro, e as cores suaves, criam um ambiente estimulante, delicado e lúdico.