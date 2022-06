12 dicas inusitadas para a decoração da cozinha

As cores incrementam a decoração de qualquer ambiente e também dão-lhe mais personalidade, criando sensações diversas que tornam a presença no ambiente mais agradável e estimulante. Neste exemplo, além da bancada em forma de ilha no centro do ambiente, armários com acabamentos em vidro, na cor vermelha, criam um contraste vibrante com as superfícies brancas, de piso e teto, e deixam o ambiente mais colorido e personalizado.