Luxo e extravagância em residência paulistana

Sempre há aqueles projetos que nos tiram o fôlego e com essa residência não será diferente! O arquiteto de interiores Marcelo Brito é o profissional responsável por orquestrar a reforma dessa luxuosa residência localizada no Jardim Guedala, na capital paulista.

Além de uma decoração impecável com detalhes super luxuosos e um tanto extravagantes, o profissional precisava ter em mente, um projeto que combinasse com as inúmeras obras de arte já existente na residência.

De uma forma diversificada, o proprietário dessa casa já possuía um grande acervo de obras de arte de coleções de origem africana e pré-colombiana. Com isso em mente, o projeto de decoração de interiores foi desenvolvido com o objetivo singular de gerar ambientes com o máximo de estilo e requinte que se combinassem bem entre peças valiosas e estimadas pelo proprietário.