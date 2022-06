Casa para quem sabe o que quer da vida

Essa casa pertence a um jovem empresário paranaense bem-sucedido. Sendo assim, teria que atender a todas as expectativas e necessidades atendidas do cliente. O empresário, que sabe muito bem o que quer da vida e corre atrás de conseguir tudo, não esperava menos. Tons neutros, móveis de design e uma área de lazer de fazer inveja em qualquer mortal. A casa foi feita para receber bem os amigos e para se divertir – combinando com o estilo de vida do proprietário. Uma casa dinâmica, em condomínio fechado no bairro Ecoville, em Curitiba.

Projeto de Josianne Madalosso Arquitetura e Interiores destaca-se e surpreende. Corra e garanta você também uma casa com tudo o que você merece. E mais um pouco!! Confira as fotos!