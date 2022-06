Apartamento hiper divertido para receber amigos

Aqui na sala de jantar já vemos as cores que reaparecem em todo o apartamento: o roxo e o laranja. O branco dá o tom! O clima é de leveza e alto astral. Os detalhes compõem a atmosfera descontraída de forma brilhante. Veja as luminárias impressionantes sobre a mesa: cada uma tem um tamanho e formato diferente. Uma ideia muito bacana! As estantes foram especialmente projetadas para guardar souvenirs de viagem, como a estátua africana do canto direito. O mobiliário é imponente e moderno. A mesa de jantar é enorme, mas super contemporânea. Não pesa de jeito nenhum no ambiente. E o melhor: tem espaço para todos os amigos e amigos de amigos e quem mais tiver uma boa vibe.