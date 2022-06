Apartamento descolado inova com espelhos

Esse apartamento com cara de estúdio ganhou um grande destaque: uma parede de grafite! O painel estampado com grafite foi feito na parede do quarto e para garantir um efeito especial, uma iluminação indireta foi acrescentada potencializando ainda mais as cores. Paredes espelhadas enfatizam a sensação de amplitude e espaço e a decoração despojada revela em grande estilo a personalidade forte do proprietário.