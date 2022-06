Uma explosão de personalidade!

A decoração de sua casa fala muito quem você é. Cada detalhe, como a escolha da cor da parede ou do estofado do sofá, o modelo da cadeira da mesa de jantar: tudo! Se você é uma pessoa mais prática, prefere não ter muitos objetos de decoração. Se você gosta de novidades e coisas eletrônicas, com certeza vai ter um detalhe curioso no canto da sua estante ou na mesinha de centro da sala de estar.

Com esse espírito em mente, o jovem casal dono desse apartamento – seu primeiro apartamento – resolveu criar uma decoração com atitude e que combina exatamente com a sua personalidade. Com a ajuda do escritório HB Interiores, de Porto Alegre, o apartamento ficou maravilhoso!

O lar doce lar ficou cheio de atitude e com a cara de um casal jovem, moderno, alto astral e que adora design.

Ter um apartamento jovem e com atitude não é para qualquer um, mas com certeza é para esse jovem casal.