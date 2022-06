Casa de tijolinhos com interior fascinante

A Europa atrai uma multidão de turistas anualmente, vindos de todas as partes do mundo em busca dos rastros históricos e culturais de uma sociedade milenar. Não há quem não se encante com tantas belezas arquitetônicas, tanta riqueza cultural e tantos sabores. Quem viaja para Europa, quer não apenas testemunhar, mas vivenciar intensamente o ambiente cultural europeu, cheio de charme e verdadeiras jóias arquitetônicas, que acumulam em suas fachadas e abrigam em seus interiores uma parcela importante da história humana. Quando apreciamos um edifício histórico, seja a Acrópolis de Atenas, na Grécia, o Coliseu de Roma ou o Palácio de Westminster – a lista é infindável – testemunhamos uma parte valiosa do nosso passado. O velho, o passado, a tradição e as marcas do passado fazem parte da identidade europeia, que tanto nos encanta.

Hoje viajaremos para Londres, para exibir uma casa histórica, erguida ainda no século XIX. A propriedade foi uma das primeiras construções da rua Campden Street e exibia grandes e exuberantes jardins, voltados para a rua. Ao longo do tempo, novas casa foram construídas e extensões foram adicionadas às casas originais. Em 2011, a Casa Jardins Bedford, tinha sofrido diversas intervenções, tornando-se quase irreconhecível. O layout interno tornara-se confuso e pouco funcional. Até que a equipe do Nash Baker Arquitetos apresentou seu plano para restaurar a majestosa mansão inglesa. Optou-se pela demolição de duas extensões existentes no terreno, pela preservação da fachada histórica, pelo novo paisagismo, elaborado por Luciano Giubbilei, e pela criação de uma casa única, cuja repaginação dos interiores ficou sob a responsabilidade do designer De Salles Flint.

Curioso para desvendar todos os encantos e todo o charme desta mansão inglesa deslumbrante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens da Casa Jardins Bedford, que recuperou sua tradicional e majestosa aparência e ainda adquiriu uma nova espacialidade, mais aconchegante, luxuosa e contemporânea. Se você aprecia história, embarque neste pequeno passeio pela história da arquitetura residencial londrina.