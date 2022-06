Casa do lago como você nunca viu

A beleza é um convidado bem-vindo em qualquer lugar. Esta frase do célebre escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe representa um sentimento universal. Todo mundo se sente melhor na companhia do belo, pois a beleza acaricia todos os sentidos. Mas o que torna algo belo? O que torna um edifício bonito? Para Allain de Botton, filósofo e autor do livro “A Arquitetura da Felicidade”, a beleza é conciliação de opostos. Ele refere-se ao modo como materiais com qualidades distintas estabelecem uma relação harmoniosa e complementar, emprestando suas qualidades materiais aos edifícios e contribuindo para realçar qualidades opostas. O diálogo entre materiais de características contrastantes é, portanto, fator determinante na construção do belo.

Homify apresenta hoje uma casa singela e simplesmente linda, que combina não apenas materiais contrastantes, mas também tradição e modernidade. Localizada em Langenargen, na costa do norte do Lago de Constança, a Casa do Lago, projetada pelo estúdio Bau Fritz GmbH & Co, combina a forma tradicional com materiais modernos e soluções sustentáveis e tecnológicas, como a conversão de energia solar em energia elétrica e sistema de ventilação inteligente. Com vistas privilegiadas para o lago e ambientes cheios de luz, a residência cria uma conexão única com a natureza. O resultado é uma experiência sensorial fascinante, que realça a presença do belo em cada detalhe da edificação.

Curioso para desvendar todos os encantos desta casa do lago única e bela? Então confira a seguir mais detalhes e imagens desta casa que mistura o tradicional e o moderno e aponta novos caminhos para o futuro, sem descuidar da praticidade e, claro, da beleza