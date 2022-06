Melhores decorações com madeira de demolição

Esse banheiro ficou lindíssimo com a madeira de demolição por todos os lados: no chão, na parede, no gaveteiro e no móvel criado exclusivamente para o projeto: essa tábua grossa e grande de madeira de demolição à qual foram adicionadas quatro rodinhas e serve de apoio para o gaveteiro e o cesto de roupas sujas. Outra característica incrível e única da madeira de demolição é que ela possui boas propriedades de isolamento e de controle da umidade. Ou seja, uma boa pedida para banheiros modernos como esse da foto.