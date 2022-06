Estilo contemporâneo e móveis herdados: uma dobradinha original

Você pode começar escolhendo uma peça única e especial, que se destaca no ambiente, como essa bela poltrona vermelha de linhas levemente curvas e muito espaçosa. Por isso mesmo, ela pode compor lindamente um canto de leitura na sua sala de estar. No projeto de Yara Mendes Arquitetura e Decoração, a poltrona faz par com um tapete redondo verde com desenhos modernos e com uma luminária de piso com cúpula branca. As cortinas brancas e o piso claro ao mesmo tempo destacam as peças e suavizam o conjunto da sala, que conta ainda com uma peça em madeira rústica, contrastando com o resto da sala. O efeito é perfeito, equilibrado e vibrante na medida certa.