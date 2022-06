Apê de solteiro perfeito para festas

Hoje nós mostraremos um projeto arquitetônico de design de interiores que irá inspirar todos os solteiros! A arquiteta Carolina Mendonça projetou esse espaço exclusivo para um rapaz jovem e solteiro que gosta de socializar e receber amigos.

Moderno, descolado e descontraído são algumas das características desse inusitado projeto. O teto rebaixado traz um acabamento mais sofisticado para os interiores, enquanto as paredes de tijolos a vista recriam a experiência industrial dos lofts nova-iorquinos.

Pensando na personalidade e estilo de vida do proprietário, a arquiteta criou uma sala de jogos onde se é possível fazer festinhas informais dentro do apartamento ou simplesmente tomar aquela cerveja com amigos mais íntimos! O que mais nos chamou a atenção com certeza foram as bandeiras penduradas nas paredes que deixam a atmosfera interior ainda mais original.

A mistura de materiais como concreto tratado, tijolos, madeira de demolição e envernizada enriquecem o interior desse apartamento, tornando-o o sonho de qualquer rapaz. Se você dúvida, confira por si mesmo!