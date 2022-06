Casa de fazenda templo do conforto

A sala de estar é bem ampla e conectada. A sala de jantar é visível desde a sala de estar, que por sua vez dá acesso a diversos cantos com poltronas confortáveis em estilo colonial. Ou então descobre-se cantos e com aparadores de madeira todo ornamentados em uma parede cheia de pratos de porcelana. Quem não pensa na hora em casas de avós do interior com essas paredes cheias de pratos pendurados?! A ornamentação aqui é bem presente e a busca por uma proximidade com um visual e uma linguagem mais moderna e sofisticada aparece em outros detalhes. A brincadeira aqui é passear com o olhar pelos ambientes e perceber o toque de um estilo country moderno. Essa sala, por exemplo, tem o desenho moderno, com ambientes conectados, divididos apenas por alguns pilares de sustentação à mostra: uma solução bastante em voga nos dias atuais.