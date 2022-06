Apartamento amplo e rico em madeira

No artigo de hoje, vamos conhecer de perto um apartamento super charmoso e aconchegante localizado em São Paulo. O projeto conta com cômodos amplos e bem decorados, fazendo uso da mistura de estilos para criar ambientes de estilo eclético.

Quem assina a obra é a arquiteta Karen Pisacane, do escritório Toda Arquitetura. Com foco no mercado residencial, a profissional tem o cuidado de entrevistar e entender a identidade, o perfil, os sonhos e as necessidades de seus clientes, realizando, assim, projetos únicos e especiais.

Confira os detalhes dessa visita abaixo e, mais uma vez, inspire-se com a gente!