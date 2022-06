9 ideias de barzinhos em casa!

Grande parte dos brasileiros gosta de consumir bebidas alcoólicas socialmente. Esse que é um hábito muito antigo de diversas culturas da antiguidade tornou-se algo que é extremamente parte da rotina de muitas culturas ocidentais. Quem não gosta de sair depois de oito exaustivas horas de trabalho para tomar uma cerveja com os amigos? Ou receber convidados em casa e brindar momentos com destilados? Ou o tradicional vinho tinto degustado nos dias mais frios do ano? Pois esses rituais acabaram sendo incorporados e muitas vezes fica até difícil de visualizar as rotinas pós modernas sem o tradicional álcool.

Sempre que recebemos convidados em nossas casas, gostamos de caprichar no ambiente e na forma como os iremos servi-los. Nesse novo Livro de Ideias, nós resolvemos selecionar diversas referências de espaços, ou cantos, criados para armazenar bebidas de uma maneira elegante e criativa. Dessa forma, você poderá surpreender ainda mais os seus convidados, ou pode ter a sua rotina facilitada através de espaços convidativos a celebrar os bons momentos da vida. Confira à seguir, e, mais uma vez, inspire-se com a gente!