Trabalha em casa? Confira ideias para renovar seu home-office!

Vivemos em tempos revolucionários quando se trata de transformar a maneira como vemos o mundo e como trabalhamos. Nesse âmbito, a internet sem dúvida alguma é uma das maiores precursoras dessa transformação. Através da conectividade imediata trazida pela rede, ficou possível realizar, a partir de qualquer lugar do mundo, tarefas antes atreladas apenas à escritórios e ambientes corporativos. As novas gerações não conseguem se conformar com uma rotina das 9h às 17h, e a união dos fatores da contemporaneidade deu forma a um novo espaço, hoje imprescindível dentro do lar: o home office. Por conta dessa nova modalidade, cada vez mais comum em todos os lugares do mundo e nos mais variados setores, as pessoas puderam ter mais acesso à rotina do trabalho feito em um escritório dentro de casa, bem como mais contato com familiares e um ritmo de vida mais desacelerado.

Para alguns, trabalhar de casa exige apenas um laptop e conexão à internet. Para outros, é indispensável que se separe um canto da casa e que ele seja exclusivo para as horas de trabalho. A disponibilidade desses espaços varia muito de acordo com o tamanho das residências, mas com a demanda por escritórios pessoais , se proliferam as idéias criativas e as soluções encontradas para otimizar esse tipo de ambiente. Nesse livro de ideias, você irá conferir exemplos de home offices criados por profissionais brasileiros que souberam inovar na hora de criar seus projetos!