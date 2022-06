Incrível renovação de casa de campo abandonada

A nova sala de estar ganhou janelas enormes de vidro, literalmente do piso ao teto! As janelas se abrem para o jardim maravilhoso, conectando o ambiente interno com o paisagismo externo. Isso também garante uma maior entrada de luz natural, tornando a casa mais clara e confortável. A sala de estar também ganhou um teto com pé diteiro alto e um piso de madeira super aconchegante. O teto, antes com as estruturas em madeira aparente, bem rústico, ganhou um forro, também em branco. Resultado: uma decoração moderna e limpa.