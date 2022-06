5 itens indíspensáveis para o berçários pequenos

A hora de começar a pensar no quarto de bebê é um momento verdadeiramente especial! Toda mãe pensa nos mínimos detalhes desde o momento de montar o enxoval até a mobília do quarto. O quarto do bebê é como um um mundo encantado onde as cores suaves, e a decoração mimosa realça e traz vida para esse universo paralelo e de conto de fadas.

Para que os quartos de bebês sejam perfeitamente agradáveis a combinação de móveis, cores e objetos devem ser feitas cuidadosamente. Quanto mais suave os tons escolhidos mais paz e serenidade o ambiente terá. Branco, salmão, bege e todos os tons pastel.

Para trazer conforto, não só para o bebê quanto para a mamãe portanto o sobre cor de tons suaves é ideal para a atmosfera de um recém nascido. Hoje nós selecionamos algumas itens que são realmente indispensáveis dentro do berçário do seu bebê!