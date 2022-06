Ideias para decorar com frases legais

Nessa casa de surfista, as frases foram pintadas em pedaços de madeira. Bem no estilo das placas que encontramos em praias. Quem já foi na praia da Joatinga, no Rio de Janeiro, com certeza já viu uma dessas. na placa da esquerda da foto, por exemplo, está escrito if you don't live for something, you'll die for nothing . Em português, significa se você não vive por algo (um objetivo), irá morrer por nada , quer dizer, se não temos algo importante na vida, não aproveitamos a vida, não tivemos nada.