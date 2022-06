Apê pequeno também pode ser hiper aconchegante

O apartamento que vamos conhecer hoje é inspirador para que tem um apartamento pequeno e não sabe qual a melhor maneira de aproveitar bem o espaço. Como guardar todas as coisas, ter um armário, uma cama e uma escrivaninha em um quarto pequeno e, ainda assim, ficar bonito e aconchegante?

Esse projeto de decoração ficou com um visual super moderno e confortável. Todo o espaço da casa foi muito bem aproveitado pela arquiteta Duda Senna Arquitetura & Decoração. Os cômodos desse apartamento são um pouco mais delimitados e não têm a vantagem de ser muito grandes. A solução foi acabar com as divisórias e apostar em objetos de decoração inovadores e em uma marcenaria caprichada, como vemos na TV giratória ou nos guarda-roupas dos quartos. Confira! E não perca a sensacional estante vaso que ocupa a sala e o espaço gourmet. Sim, até um espaço gourmet coube no projeto do apartamento!