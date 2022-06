8 maneiras de manter a sala quentinha no inverno

A sala de estar, assim como o quarto, são os ambientes preferidos das pessoas no inverno. Então vamos às dicas para aquecer sua sala. Use e abuse de mantas na decoração de inverno da sua casa. Elas deixam seu sofá mais aconchegante e são perfeitas para quando você for aproveitar aquela noite de friozinho assistindo filmes e comendo pipoca no sofá. As mantas também são legais porque você pode criar uma decoração bem sua. Elas podem ser dobradas somente em um canto do sofá, como na foto. Ou podem estar sobre o braço do sofá, dobradas em um canto da sala, sobre a poltrona ou, até mesmo, esticadas sobre todo o assento do sofá. Dobre-as como quiser e de acordo com seu humor!