Amarelo-minion: Pantone para mês de julho

No Brasil, o Minions 2 foi lançado em 25 de junho desse ano enquanto aqui na Europa o lançamento acontece agora nesse mês de julho no dia 10. Finalmente é oficial! O instituto Pantone, especializado em classificar cores batizou o amarelo como amarelo-minion!

Esta é a primeira vez na história que uma cor é batizada em homenagem à personagens de cinema. Em abril, Leatrice Eiseman, diretora executiva da Pantone anunciou que o amarelo-minion estará disponível na próxima paleta de cores do grupo.

O amarelo-minion é um cor vibrante e luminosa que destaca-se em qualquer lugar, assim como os pequeninos personagens do filme.

Esse tom de amarelo traz claridade e inspira inteligência, originalidade e mente aberta! Além de ser considerada pelo instituto Pantone uma cor que inspira esperança, alegria e otimismo.

A cor baseada no filme da Universal Pictures com uma franquia vai ser com toda certeza o tom energético e divertido da próxima temporada. A Pantone desenvolveu uma pesquisa de tendências gráficas e cores globais que mostram através de estudos como cores influenciam o pensamento humano, emoções e reações. O resultado provou que o desejo das pessoas era acrescentar cores que representassem energia em seu dia dia.

O resulto foi uma co extrovertida que sugere curiosidade intelectual e luz! A cor é contextual e foi desenvolvida diretamente em apoio com a equipe de animação do filme para que o instituto Patone tivesse o tom exato.