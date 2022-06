10 penteadeiras práticas e elegantérrimas

Neste projeto de reforma, o apartamento situado no edifício projetado por Oscar Niemeyer foi totalmente remodelado de forma a se adequar às necessidades dos novos moradores. O ambientes foram todos integrados, o piso em taco de madeira em peroba foi restaurado, as amplas janelas que se prolongam por todo o apartamento foram desobstruídas de modo a descortinar as vistas para a cidade e cores de tonalidades fortes foram introduzidas para dar mais personalidade ao novo apartamento. Além disto, a escolha de peças de design buscou criar um ambiente mais harmônico e personalizado. No dormitório do casal, a penteadeira clássica, peça de antiquário e um dos destaques do mobiliário, se funde com a parede de cor azul, mimetizando no ambiente e criando um ambiente mais harmônico e delicado.