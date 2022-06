Deixe sua casa colorida em 2016

As casas que contam com quartos e cômodos grandes são um convite para a ousadia. Ambientes vastos e largos podem receber diversos detalhes e cores através de artigos decorativos e peças de arte. O fato de ter espaço sobrando faz parecer que o espaço é mais leve e as cores ficam menos pesadas. Paredes coloridas, móveis com color block e posters com matizes que contrastam com o resto vão deixar seu ambiente com uma aparência elegante e cheia de personalidade. Para mais dicas sobre cor nos cômodos, confira Como escolher a cor certa para cada ambiente.