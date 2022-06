Dicas para criar seu espaço de artesanato em casa

Além disso, procure sempre focar na organização e decoração desse local, pois poderá fazer muito bem para o crescimento positivo do negócio, assim também para melhor visibilidade, caso você receba a clientela em sua casa. Se você não tem espaço suficiente, procure um armário para o armazenamento do material que você utilizará, um local especial com etiquetas onde irá guardar todas as suas matérias primas e outro onde irá produzir e expor seus produtos já finalizados. Mantenha seu espaço sempre tudo no lugar, assim você encontrará o que precisa com facilidade. Projeto idealizado por Tais Lancates, localizado no Rio de Janeiro.