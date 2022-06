Como decorar a casa de um jeito mais saudável

Um lugar mais natural é mais feliz. Aconchego e tranquilidade são partes da decoração que preza pela qualidade de vida e faz do seu espaço um lugar mais especial. Todos os dias temos a oportunidade de aproveitar as vantagens que a energia da natureza nos traz. O calor do sol, o ar mais puro das plantas, o carinho dos animais de estimação e muitos outros detalhes que fazem muita diferença em nossa rotina. No entanto, com o dia a dia corrido, acabamos nãos nos dando conta das grandes diferenças que estas escolhas podem fazer por nós. Ter elementos da natureza por perto, como em jardins, ou na presença de animais de estimação é algo que tranquiliza o espírito, melhora o senso de humor e pode ser uma excelente terapia. Com a presença da luz solar, por exemplo, o seu lar ficará mais aquecido, livre de muitas bactérias e você ainda poderá economizar na conta de energia. Plantas fazem com que o ar circule de forma mais limpa em sua casa, enquanto que animais domésticos evitam momentos de tristeza no dia a dia.

A decoração do lar pode ter vários truques para que estes elementos possam ser aproveitados da melhor forma. Ter a possibilidade de aproveitar da melhor forma cada dica que melhore a sua qualidade de vida é definitivamente uma forma de encontrar dias melhores dentro do próprio lar. Afinal, valorizar as coisas simples fazem toda a diferença. E, parafraseando o poeta, a simplicidade é o último grau da sabedoria . Para que você aproveite ainda mais as simplicidades da sua casa, trouxemos dicas imperdíveis de arquitetura e decoração que poderão ser implementadas por você ou ainda, servirem como referências quando for chegado o momento de contratar o profissional de sua preferência.

Você poderá ver, por exemplo, como reutilizar móveis para que as flores ganhem o espaço merecido no seu lar. Ou, ainda, ver como um bom projeto de teto poderá servir para que você aproveite perfeitamente a luz solar em sua casa. A reutilização de peças que seriam descartadas traz um efeito incrível enquanto que, até mesmo os seus gatos podem ser beneficiados com o planejamento de espaços especiais em sua casa.

Para que você aproveite cada uma destas ótimas ideias, venha conosco e aproveite cada detalhe. Todos os projetos foram desenhados pelas mãos dos melhores profissionais de arquitetura e decoração do mundo e, certamente farão toda a diferença na sua rotina. Venha conosco, aproveite cada detalhe e inspire-se!