Uma casa extraordinária

Embora estejamos vivenciando o tempo dos star arquitetos, no qual a arquitetura do espetáculo tem sido a tônica da prática profissional, voltada para causar impacto através do uso de formas extravagantes, oriundas de uma genialidade descolada da realidade e que só interessam a arquitetos, a arquitetura sempre possuiu e ainda possui um propósito concreto, que é atender as necessidades de um sujeito real, dotado de personalidade própria e situado num espaço e tempo próprios.

Portanto, este projeto de autoria de Tony Santos, situado no condomínio fechado Alphaville 2, em Londrina, buscou ater-se restritamente às exigências funcionais e objetivas do cliente. Como resultado, os espaços demandados pelos proprietários foram dispostos a fim de aproveitar os benefícios da iluminação natural, minimizando o desconforto térmico no interior e proporcionando ambientes com qualidades sensoriais. As duas suítes principais ficaram direcionadas para o leste, a fim de receberem os raios de sol matinais e proverem vistas para o Vale, que existe além da divisa do condomínio. O living, área de convivência com 5,20 metros de altura, também ficou situado na face leste, o que permitiu a criação de uma ampla abertura, de 7,50 x 3,15 metros, que garante luz e ventilação naturais abundantes e vista para o jardim no exterior. Além disto, todos os ambientes sociais foram integrados para proporcionar uma sensação de total fluidez espacial e visual e principalmente liberdade e as áreas privadas, as três suítes e o escritório, foram dispostas no pavimento superior, para assegurar a privacidade e maior conforto aos moradores.

Confira a seguir mais imagens e detalhes deste projeto imponente, que tem a luz natural como protagonista e que conta ainda com um maravilhoso projeto de interiores.