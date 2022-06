Casa de fazenda estilo country inacreditável

Sinta-se na sua fazenda preferida com esse projeto de casa de campo da arquiteta Celia Beatriz Arquitetura, de Recife, Pernambuco que vamos apresentar nesse artigo. O projeto dessa casa foi realizado em uma fazenda da cidade de Palmares, estado de Pernambuco e foca no conforto. A casa reflete o gosto dos proprietários e exibe uma decoração bem rústica, a cara da fazenda. Com elementos típicos do universo rural, como o berrante, a decoração ganha personalidade. Já no banheiro, por exemplo, ficou clara a tentativa da arquiteta em compor uma atmosfera mais moderna com o estilo country, usando materiais mais contemporâneos.

A arquiteta procura sempre realizar os sonhos dos seus clientes, atendendo necessidades e surpreendendo. Nesse caso, partiu-se também do princípio da arquitetura vernacular, que é a arquitetura que utiliza materiais, recursos e mão-de-obra do próprio local onde a casa é ou será construída. Isso serve tanto para o uso de pedras da região, por exemplo, quanto para a decoração. A casa fica com a cara do lugar e é uma prática super sustentável e exemplar! Confira essa casa rural que é a cara do campo!