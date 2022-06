10 Móveis de centro magníficos

O móvel de centro é um mobiliário acessório com diversas funções, servir de suporte para objetos decorativos e plantas, servir de repouso para os pés e pode inclusive servir de assento. Todos concordam que o móvel de centro tem um papel essencial na decoração do living room, contribuindo decisivamente para dar ao ambiente mais personalidade e estilo, além de conforto. Por esta razão é fundamental escolher corretamente qual móvel de centro ocupará a posição central da sua sala de estar, de acordo com suas necessidades, com o estilo da decoração e com sua personalidade.

Neste artigo apresentamos dez exemplos magníficos de móveis de centro para você tomar como exemplo e escolher adequadamente um móvel de centro para a sua sala.