Casa geométrica cheia de conforto e elegância

Tons sóbrios e muito requinte. Essa é a linha definidora desse projeto do escritório de arquitetura de Belo Horizonte com um nome curioso: Óbvio. As arquitetas Luciana Araújo e Nathália Otoni, acreditam que o óbvio nem sempre é tão óbvio assim. Elas acreditam em soluções criativas, porém dentro de uma proposta que atende às necessidades dos clientes. Para as arquitetas, mais do que inspirações, o projeto arquitetônico se desenvolve sabendo reconhecer as soluções necessárias no óbvio, mas com muito trabalho e investigação. O lema delas é “o óbvio só se torna óbvio para a mente preparada”.

Confira o óbvio e o não tão óbvio nesse projeto que buscou o conforto e o requinte. Uma casa sóbria e também generosa em suas formas e na utilização de seus espaços.