Top 5 de tendências: luxo e praticidade

As tendências em destaque essa semana no homify vão do luxo à praticidade. Ambientes modernos encantaram nossos leitores, com toques de requinte e ao mesmo tempo modernos. E moderno também significa ser prático e funcional. E, ser moderno definitivamente não significa estar cercado por concreto longe da natureza. Uma das casas em destaque no homify essa semana arrasa com uma arquitetura moderna em extrema harmonia com a natureza e a paisagem. Por esse motivo também as cozinhas criativas, cheias de ideias para aproveitar e otimizar o bem o espaço são sempre sucesso. O top 5 dessa semana prova que ser moderno é luxo e ser moderno é prático. Confira as tendências em decoração mais famosas da última semana aqui e agora!