Fazenda rústica tem algo que você não imagina

A Fazenda Santa Luzia que iremos mostrar hoje está situada no interior do estado do Rio de Janeiro e foi construída com um design rústico que enfatiza a vida no campo! Assim a casa sede ganhou aquele caráter simples inspirado na simplicidade da vida no interior.

O grande espaço do terreno foi parcialmente utilizado para a construção de uma pista de equitação e claro, cocheiras para os animais. Além disso a fazenda conta com mais duas casas de hóspedes, garantido paz, independência e liberdade, não só para os proprietários mas também para os visitantes.

Projetada pelo arquiteto Ronald Ingber, a casa sede foi construída com espaços internos totalmente integrados, facilitando o convívio social. O que mais impressiona nesta fazenda é o contrastante design da piscina – moderna e virada para uma paisagem montanhosa, a piscina é um dos espaços favoritos nessa charmosa fazenda cariosa! Conheça mais detalhadamente esse projeto verdadeiramente inspirador!