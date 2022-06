Casa simples e cheia de encantos

Nossa casa é definitivamente o nosso universo próprio e particular. É o lugar onde nos sentimos realmente livres para expressar nossa personalidade em cada detalhe e em cada ambiente. Por isto é tão importante customizar o interior da residência, de modo a deixar uma marca no ambiente, facilmente reconhecível e inconfundível. Afinal, se cada um de nós é um ser único, nosso lar deveria também expressar nossa personalidade própria e única.

Uma família simples, que valoriza a convivência e as coisas mais simples da vida, naturalmente necessita de uma moradia simples e prática, capaz de acomodar a todos com o máximo de aconchego e funcionalidade. É exatamente o cenário que apresentamos hoje, uma casa de campo de família, situada no interior da França e renovada pelo designer de interiores Anthony Leterte, do estúdio Courants Libres, que valoriza a atmosfera campestre e a personalidade de cada membro da família. Denominada La Longére, a casa de campo foi completamente renovada e convertida em uma moradia contemporânea funcional e encantadora, preservando sua tipologia tradicional e sua essência, além de ter seu interior inteiramente repaginado para proporcionar maior conforto aos moradores e espelhar suas personalidades. O trabalho levou vários anos e foi resultado da paixão de ambos, cliente e profissional, pela construção rústica e pela continuidade de sua existência.

Curioso para desvendar todo o charme e todos os encantos desta casa de campo simples, porém fascinante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto de renovação impressionante, que deu nova vida ao casarão antigo e devolveu-lhe a condição de lar funcional e acolhedor, agregando ainda mais charme e valor ao imóvel.