Acerte em cheio na escolha da sua mesa

Ser feliz é aproveitar momentos simples. Momentos em que encontramos na simplicidade a alegria de ter boas conversas. Estar juntos com alguém e dividir um café nutritivo, um bom almoço ou um jantar especial. Ser feliz dentro de casa é sempre muito bom. E para que estes momentos de simplicidade sejam perfeitos, é ideal que tenhamos alguns cômodos completos, tradicionais e bem mobiliados. A sala de jantar geralmente é um ambiente com poucos elementos, como o conjunto de mesa e cadeiras, uma bela luminária, tapetes e flores. Claro, esta é uma sugestão básica para que este espaço da casa seja confortável e perfeito para reunir suas visitas mais queridas. Mas, quando falamos em mesa para a sala de jantar, a qual modelo, material e formato devemos nos atentar para acertar em cheio em nossa escolha?

Bem, para responder a essa questão e sugerir dicas incríveis, hoje, neste artigo, traremos algumas sugestões de modelos de mesas para que você não tenha dúvidas sobre quais escolhas você deverá fazer – isto, claro, falando de dúvidas básicas, porque no final das contas sua decoração será uma forma de você expressar as suas preferências e experiências pessoais. As mesas de jantar são encontradas em muitos formatos. O padrão de altura das mesmas é de 70 cm ou 75 cm. No entanto, você pode planejar o seu próprio móvel com um marceneiro de confiança. Se esta for a sua opção, recomendamos que você atente-se ao padrão de altura dos móveis de sua cozinha e das suas próprias necessidades. Outra atenção importante deve ser direcionada quanto ao espaço ao redor da mesa. É preciso deixar, no mínimo, um espaço de 90 cm livres ao lado da mesa para que as pessoas circulem de maneira mais à vontade. Atualmente, com os espaços cada vez menores nos apartamentos, é normal que este móvel seja adequado ao canto do lar, junto à parede. Veja a melhor configuração do seu lar e faça os testes necessários para encontrar a melhor combinação.

Por fim, atente-se às cadeiras que irão compor o conjunto. Se mais coloridas ou neutras. Se estofadas ou modernas. Se em madeira ou outros materiais. Isto é importante para os casos onde as mesas não acompanham os conjuntos de cadeiras. Por fim, venha conosco e prepare-se para encontrar soluções ideias para a sua sala de estar ser o local onde as boas histórias são contadas em torno de uma mesa incrível.

Aproveite!