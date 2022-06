Mais econômica, casa de blocos de concreto ficou muito chique

Hoje homify apresenta um projeto residencial simples, mas com uma importante lição para nos ensinar. A Casa SMPW, localizada em Brasília, nos ensina que uma casa econômica e de fácil manutenção também pode oferecer o máximo de conforto e funcionalidade, itens primordiais em qualquer ambiente construído. O projeto é dos arquitetos Horia Georgescu e Carlos Café, do estúdio LAB 606.

A Casa SMPW utiliza um sistema construtivo de blocos de concreto estruturais ou alvenaria portante. Portanto, a casa dispensa o uso de pilares tradicionais, uma vez que os próprios blocos de concreto, quando preenchidos com concreto, funcionam como pilares, dispensando assim o uso de madeira para formas. Além disto, os blocos de concreto foram empregados com uma função plástica simples e brutalista, que dispensa o uso de acabamentos como reboco ou pintura. Além das questões econômicas, o projeto também priorizou questões técnicas, como o aproveitamento da luz e da ventilação naturais.

Nós podemos aprender muitas coisas com a arte e com a arquitetura. Isto mesmo, os edifícios nos ensinam. No livro de Stewart Brand, How Buildings Learn , sem tradução em português, podemos aprender algumas lições valiosas que o autor nos transmite através da análise apurada de uma série de edifícios históricos. Que tal aprendermos algo com uma casa contemporânea?

Curioso para conhecer com mais detalhes este projeto simples, mas surpreendente? Então confira mais imagens e mais detalhes desta casa sensacional, com aspecto brutalista, mas com ambientes aconchegantes e cheios de personalidade. As imagens a seguir são de autoria da fotógrafa Joana França.