Dicas: 8 melhores técnicas para limpar pisos!

Um piso limpo proporciona um aspecto de casa bem cuidada, mas apenas a limpeza piso diária não é o suficiente com o passar do tempo de uso.

Um fator importante para se contratar profissionais para realizar a limpeza piso é que somente eles saberão as técnicas e produtos indicados na limpeza de cada piso, cada revestimento tem características diferenciadas e precisam ser limpos de acordo com suas especificações. A limpeza piso adequada garante que não ocorra agressões ao revestimento, pisos como pedras naturais precisam de cuidados diferenciados devido a isso a importância de profissionais para a realização do serviço.

Com o passar do tempo, os pisos de pedra, porcelanato, concreto e madeira podem ficar sujos e encardidos. Se você perceber que o chão da sua casa não tem o mesmo brilho de antes e que algumas manchas estão começando a aparecer, está na hora de fazer uma limpeza mais profunda desses pisos.

Um piso limpo faz uma diferença enorme para a sua casa. Há uma grande variedade de produtos de limpeza disponíveis no mercado para deixar seu chão brilhante e com cheiro fresco.

Confira neste artigo, os produtos e métodos mais apropriados para tratamento de cada piso, para a sua casa se mantenha limpa e higienizada.