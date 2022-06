Salas de estar aconchegantes

Nesse momento em que vamos atingir as temperaturas mais baixas de todo o ano, especialmente nas regiões sul e sudeste do país, não existe nada melhor do que se recolher no aconchego de nossas casas. Seja para ver filmes em baixo das cobertas, para noites de jogos entre amigos, para tomar um chá quentinho sentado no sofá ou simplesmente para jogar conversa fora, o lugar mais propício para relaxar e ficar quentinho é a nossa tão querida sala de estar. Uma sala de estar aconchegante é o coração de qualquer casa, especialmente quando o clima lá fora não está cooperando. Na hora de montar a sua casa nova, não deixe de pesquisar e investir em elementos que possam ajudar ainda mais a trazer essa sensação de aconchego para o centro de seu lar: sofás confortáveis, móveis de madeira, lareira, almofadas, cobertores, aparelhos multimídia, etc. Quando dedicamos atenção e carinho no projeto de um espaço, podemos colher frutos incríveis através de bons momentos no futuro!

Outro ponto importante quando se trata de criar uma sala de estar aconchegante para a sua casa, é prestar atenção na iluminação à ser instalada no espaço. Nós podemos mudar radicalmente o clima de um ambiente ao alterar a sua iluminação, por isso também acaba sendo importante investirmos em abajures, luminárias, lâmpadas com iluminação regulada e velas de todos os tipos.

Como sabemos que não podemos viver só de teorias, vamos ilustrar à seguir tudo o que estamos querendo te dizer! Para uma sala de estar mais aconchegante, quentinha e relaxante, inspire-se aqui!