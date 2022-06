Como ter uma casa livre de estresse?

Nem todos os elementos da sua sala precisam ser arredondados, mas para ter uma sala fluída e com boas energias circulando, o ideal é que nem todos eles sigam formatos quadrados ou muito rígidos. De acordo com um estudo realizado pelo especialista em Design Sibel Dazkir Seda, móveis sinuosos trazem sensação de felicidade e relaxamento. As linhas retas, são normalmente associadas a frieza e racionalidade. Pode ser entendido que elas geram um certo desconforto e fazem com que as pessoas não queiram ficar tanto tempo nestes locais. Em lugares públicos, os bancos e móveis costumam ser retos. Para o interior da casa, adicione móveis que tenho desenhos que te agradem. O mobiliário desta sala de estar decorada pelo escritório NB Projetos conta com materiais orgânicos e desenhos fluídos. O marrom caramelo do couro funciona muito bem com branco e bege.