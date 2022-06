Fachada discreta esconde algo maravilhoso

A entrada da fachada frontal é elegante e foi revestida com madeira e um caminho desenhado com um belo projeto paisagístico. um caminho verdejante ao redor do piso de madeira marca a entrada da bela residência.

A entrada ganhou uma mini pérgola de madeira que protege dos dias chuvosos. As palmeiras realçam o jardim da casa, fazendo com que esta casa se torne o destaque de quem passa pela rua.