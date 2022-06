Lar arquitetônico se funde com a natureza

Construída em um condomínio nobre na região metropolitana de Belo Horizonte em Minas gerais, a Casa Alphaville como foi batizada pelos arquitetos é rica em detalhes e sua arquitetura de traços leves e modernos realça a sua aura contemporânea.

Com 650 m², a casa possui uma vista extremamente privilegiada da Lagoa dos Ingleses, e a visão privativa da lagoa foi desenvolvida em torno do pátio interno, onde uma bela Jabuticabeira já existente no terreno foi mantida com o intuito de preservar as memórias da família.

As arquitetas Patrícia e Roziane, do escritório Faleiro Guerra projetaram uma residência arquitetônica com traços retos e tons claros na fachada interior. O casal de proprietários possui três filhos de diferentes idades e com isso em mente as profissionais procuraram projetar espaços que pudessem ser utilizados em diversos momentos e que fossem viáveis para todos os membros da família. A seguir nós mostraremos algumas imagens desse fabuloso e autêntico projeto. Veja!