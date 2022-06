Uma linda casa em preto e branco!

Existe uma infinidade de técnicas e segredos para se fazer um ambiente, que normalmente não possui grandes dimensões, ganhar profundidade e passar aquela sensação de amplitude que tão bem nos faz. É claro que apenas a sensação existe, pois o ambiente continua fisicamente do mesmo tamanho, mas o que de fato importa é o nosso sentimento, as energias que os ambientes nos transmitem, estejam eles mentindo quanto ao seu tamanho ou não.

Uma dessas técnicas consiste e utilizar duas cores principais em toda a composição do ambiente, de modo que a alternância de ambas e o contraste repetitivo delas faça com que uma se destaque da outra, criando, ao mesmo tempo, harmonia e contraste, num jogo croática capaz de encantar os olhos. Essa alternância não agrada aos olhos apenas no sentido de fazer com eles enxerguem beleza, mas também faz com que eles passem a ver uma profundidade maior entre os diversos planos. A casa que abaixo apresentamos, projetada pelo escritório AR Design Studio, utiliza esta técnica de maneira magistral, fazendo com que os contrastes entre preto e branco de alternem de maneira muito sábia, ampliando os ambientes e conferindo a eles grande beleza e elegância. Portanto venha conosco neste maravilho tour dentro de uma casa que cumpre o que promete!