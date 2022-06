Grandes aberturas nesta maravilhosa residência!

As cores são grandes aliadas quando se pretende fazer com que um ambiente se expanda para além do que ele pode se expandir fisicamente. Na impossibilidade de amplia-lo no campo do real, se amplia o ambiente no campo da visão, quase que no campo da ilusão. Uma ilusão muito satisfatória e bem- vinda. Entretanto, não só apenas as cores que possuem o privilégio de contribuir para este tipo de solução projetual. Os materiais, nas suas mais variadas texturas, também o fazem de maneira muito elegante e eficiente.

Neste projeto que agora iremos apresentar, uma casa projetada para um médico pelo estúdio AR Design Studio as cores branco e preto em superfícies lisas (como painéis, paredes e etc) se misturam a cubas metálicas brilhantes e reluzentes e a superfícies de madeira colocadas em locais estratégicos para tentar alcançar o efeito desejado: o contraste que cria harmonia, um jogo de palavras que pode parecer contraditório a princípio mas que, ao olhar para esta residência, faz total sentido. A intenção com o ambiente externo também traz a textura da grama e a própria sensação de ar livre para o jogo de cores e para a gama de superfícies texturizadas, terminando assim por nos oferecer um belo espetáculo e uma verdadeira aula de como fazer um projeto que pensa no morador antes de tudo e de que maneira ele ou ela irá ser feliz entre as paredes de seu lar. Um projeto, em resumo, maravilhoso!