A fachada que não tinha paredes!

A sala de jantar é bem menor do que os outros ambientes, possui dimensões muito inferiores ao que se esperaria se comprarmos este espaço com os outros da casa. Entretanto, ela é eficiente: uma pequena mesa com quatro cadeiras próximas ao aquecedor da casa (o volume preto atrás da mesa). Uma grande lustre ilumina a mesa, suprindo assim a falta de iluminação natural que acontece durante a noite, ao contrário do período diurno, onde a janela do fundo permite grande entrada de luz solar.