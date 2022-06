A incrível casa que levita!

A arquitetura moderna, quando surgiu nas primeiras décadas do século passado, apareceu ao mundo com algumas regras definidas. Ela queria ser uma nova arquitetura para um novo tipo de ser humano. Desta maneira era essencial que ela funcionasse como uma máquina, que funcionasse com a maior eficiência possível para que, deste modo, pudesse prover ao homem a mulher modernos uma nova forma de viver em uma sociedade que se tornava cada vez mais veloz com carros, trens e aviões. Le Corbusier, um do mais famosos arquitetos modernos e pai da maioria dos conceitos que hoje identificamos como esse tipo de arquitetura, estabelecer alguns caminho que deveriam ser seguidos.

Desses caminhos que o velho mestre Le Corbusier estabeleceu, podemos enxergar muitos nesta linda casa projetada pelo estúdio AR Design Studio. Os pilotis (pequenos pilares que conectam o piso térreo com o primeiro pavimento da residência) eleva a casa deixando seu térreo livre e em contato com o ambiente exterior, de modo que eles se tornem um só. As grandes janelas, também chamadas pelos arquitetos da época de cortinas de vidro , trazem a iluminação natural pra dentro da casa e permitem uma bela vista do exterior. É claro que essa não é uma casa dos anos 1930, mas com certeza conservou o melhor daquela época. E é nessa joia arquitetônica moderna que agora iremos olhar com carinho e atenção!