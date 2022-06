Uma clássica casa inglesa lindamente reformada!

Essa é uma típica casa dos subúrbios ingleses: os telhados triangulares formam quase que um padrão em conjunto com os outros tantos muito parecidos que constituem fileiras imensas em ruas estreitas com pequenos jardins a frente. Este é um estilo que vem desde meados do século XIX, tendo surgido nos bairros operários e, em sua maioria, feitos pelo governo para conter as greves e revoltas proletárias que existiam em abundância na época por conta das péssimas condições de trabalho e da quase inexistência dos direitos trabalhistas.

Porém, esta não é uma casa que ficou parada no tempo ou simplesmente foi conservada como um exemplo do que era feito quase duzentos anos atrás. Uma reforma foi nela empreendida e a transformou numa casa contemporânea que atende a todas as exigências da vida moderna. O seu trunfo,a sua característica mais chamativa é certamente o uso da madeira em sua textura aparente, sem pintar ou tentar mascarar o que realmente é, dando um ar de rusticidade que nos lembra que esta casa não foi construída ontem, mas que subsiste ao teste do tempo ao incorporar elementos novos em sua constituição. Esta é uma residência que pode nos servir de exemplo de como tratar e reformar casas antigas e modernizá-las sem descaracterizar sua essência. Uma casa que o estúdio Forrester Architects tornou perfeita para os olhos dos historiadores e para as sensações de seus habitantes!