Quando o pátio fica dentro da própria casa!

Existe uma infinidade de maneiras de se construir uma casa, não apenas com diferentes materiais e diferentes terrenos, mas om diferentes estratégias de ocupação, o que normalmente chamamos de tipologia. O tipo de casa com pátio é famoso desde a antiguidade, porém, se perdeu com o tempo e se tornou muito menos popular, principalmente conforme as cidades foram ficando cada vez mais superlotadas e não havia mais tanto espaço disponível para deixar um pátio de tamanho considerável em uma residência. Entretanto, essa casa vai na direção contrária!

Ela nos apresenta uma linda casa onde os ambientes se desenvolvem ao redor de um pátio. Ele não é necessariamente o elemento central ou a peça sem a qual não existiria a casa, mas sim o eixo estruturador sobre o qual os ambientes se organizam, levando a uma disposição dos espaços que certamente seria diferente sem ele. O interessante é ver como essa abertura no miolo do terreno ajuda na circulação de ar e entrada de luz natural, o que seria quase impossível (ao menos com esta eficiência) se ali fosse fechado com um teto, como normalmente acontece com as casas tradicionais. Curta agora esta linda casa que não se conforma com as tipologias comuns e faz questão de inovar para levar conforto e uma melhor vivência aos que nela habitarão! É o escritório Designcubed oferecendo o seu melhor!